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  4. Antalya'daki protestolarda polisten TOMA'lı müdahale! Çok sayıda gözaltı var

Antalya'daki protestolarda polisten TOMA'lı müdahale: Çok sayıda gözaltı var

Antalya'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericilere, polis TOMA ile müdahalede bulundu, 15 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Antalya'daki protestolarda polisten TOMA'lı müdahale: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 1

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grup, Antalya'da akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanından yürüyüşe başladı.

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Antalya'daki protestolarda polisten TOMA'lı müdahale: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 2

Akdeniz Üniversitesi ana giriş kapısı önüne gelen grup, dağılmaları yönünde uyarıları dikkate almayınca polis müdahale etti.

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Antalya'daki protestolarda polisten TOMA'lı müdahale: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 3

TOMA ile su sıkılan göstericiler, polise taş fırlatıp direnmeye çalıştı.

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Antalya'daki protestolarda polisten TOMA'lı müdahale: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 4

Göstericiler, polisin müdahalesi sonrası dağıldı. Polis, 15 göstericiyi gözaltına aldı. (DHA)

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