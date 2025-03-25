Antalya'daki protestolarda polisten TOMA'lı müdahale: Çok sayıda gözaltı var
Antalya'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericilere, polis TOMA ile müdahalede bulundu, 15 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grup, Antalya'da akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanından yürüyüşe başladı.
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Akdeniz Üniversitesi ana giriş kapısı önüne gelen grup, dağılmaları yönünde uyarıları dikkate almayınca polis müdahale etti.
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TOMA ile su sıkılan göstericiler, polise taş fırlatıp direnmeye çalıştı.
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Göstericiler, polisin müdahalesi sonrası dağıldı. Polis, 15 göstericiyi gözaltına aldı. (DHA)
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