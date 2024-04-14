Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattında yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 12'si, adliyeye sevk edildi. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporunda da denetim ve bakım-onarımda kusurların bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda kazanın, deformasyona uğrayan cıvataların kopmasından kaynaklandığı belirtilirken, bakım sözleşmesinde yer almasına rağmen bağlama elemanlarının kontrolünün yapılmadığı da vurgulandı.