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Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin bilirkişi heyeti ön raporu hazırlandı.

Kaynak: AA , DHA, İHA
Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi - Resim: 1
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Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi - Resim: 2

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattında yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 12'si, adliyeye sevk edildi. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporunda da denetim ve bakım-onarımda kusurların bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda kazanın, deformasyona uğrayan cıvataların kopmasından kaynaklandığı belirtilirken, bakım sözleşmesinde yer almasına rağmen bağlama elemanlarının kontrolünün yapılmadığı da vurgulandı.

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Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi - Resim: 3

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 2017 yılında hizmete giren Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri, 12 Nisan'da saat 17.28'de kırılarak kabinlerden birine çarptı.

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Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi - Resim: 4

İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinde bulunan 8 kişi, metrelerce yükseklikten yere düştü.

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