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Antalya'daki teleferik kazasında 23 saatlik esaret sona erdi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine kabin çarparken, 1 kişi öldü 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı. Teleferikte mahsur kalan vatandaşların tamamı kurtarıldı.

Kaynak: DHA / İHA
Antalya'daki teleferik kazasında 23 saatlik esaret sona erdi - Resim: 1
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Antalya'daki teleferik kazasında 23 saatlik esaret sona erdi - Resim: 2

Antalya Konyaaltı'nda faaliyet gösteren Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki direklerden biri, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün saat 17.28'de devrildi.

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Antalya'daki teleferik kazasında 23 saatlik esaret sona erdi - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, ilk belirlemelere göre olayda bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

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Antalya'daki teleferik kazasında 23 saatlik esaret sona erdi - Resim: 4

Kazanın ardından teleferik sistemi durdu, çok sayıda kişi havadaki kabinlerde mahsur kaldı. 

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