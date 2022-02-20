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Antalyalılar Şubat'ı Ağustos sandı! Güneşi gören soluğu sahilde aldı

Antalya'da sahiller güneşli havada dolup taştı. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler soluğu sahilde aldı.

Antalyalılar Şubat'ı Ağustos sandı! Güneşi gören soluğu sahilde aldı - Resim: 1

Antalya'da güzel havayı değerlendirmek isteyenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilin yanı sıra park ve bahçelerde de yoğunluk yaşandı.

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Antalyalılar Şubat'ı Ağustos sandı! Güneşi gören soluğu sahilde aldı - Resim: 2

Yılın ilk cemresinin düşmesinin ardından turizmin başkenti Antalya'da, hava ve deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü.

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Antalyalılar Şubat'ı Ağustos sandı! Güneşi gören soluğu sahilde aldı - Resim: 3

Nem oranının da yüzde 43'e ulaştığı kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

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Antalyalılar Şubat'ı Ağustos sandı! Güneşi gören soluğu sahilde aldı - Resim: 4

Bazıları güneşlenip balık tutarken, bazıları da denize girerek keyifli dakikalar geçirdi. 

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