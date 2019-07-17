''Antalya'nın Maldivleri'' alarm veriyor !

AKDENİZ FOKUNUN EN ÇOK UĞRADIĞI YER

Adanın özel koruma bölgesi ilan edilmesi gerektiğini kaydeden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bu bölgenin en büyük özelliklerinden biri de Akdeniz fokunun en çok uğradığı alanlardan biri olması. Özel bir alan ve özel koruma sahası olması gerekiyor. Çok bakir bir bölge ve iyi korumak lazım. Ancak yaz döneminde bölgeye her gün yüzlerce ziyaretçi geliyor. Önlem alınmalı" dedi. Prof. Dr. Gökoğlu, Suluada’nın denizde susuz kalmış denizcilere ve balıkçılara hayat olduğunu ve olmaya devam ettiğini vurgulayarak, tahrip edilmeden çok dikkatli kullanılması gerektiğinin altını çizdi.