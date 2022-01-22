Antarktika'da korkutan görüntü! 152 milyar ton su taşıyan buz kütlesi koptu

Ancak İngiliz bilim insanlarının yayımladığı araştırma, buz dağının kısa süreliğine deniz tabanına oturduğunu, ancak daha ılıman olan Güney Georgia bölgesinde hızlı bir şekilde eriyerek kütlesinin önemli bölümünü kaybettiği sonucuna vardı.