Antarktika'da korkutan görüntü! 152 milyar ton su taşıyan buz kütlesi koptu
Bilim insanları, 2017'de Antarktika'dan kopan ve 2021'de erime sürecini tamamlayan dev buz dağından denizlere 152 milyar ton tatlı su yayıldığını ortaya koydu.
Bilim insanları, 2017 yılında Antarktika'dan kopan dev buz dağının erime sürecinde dünya denizlerine milyarlarca ton tatlı su bıraktığını ortaya koydu. İngiliz araştırmacılar açığa çıkan suyun 61 milyon olimpik havuzun hacmine denk geldiğini ve erimenin denizlerdeki canlıların yaşamı üzerine önemli etkilerinin olabileceğini bildirdi.
A-68 adı verilen ve 5.719 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük altıncı buz dağı olan kütle 2017'de Antarktika'dan koptuktan sonra erime sürecine girmişti. Güney Okyanusundaki Weddel Denizinin sularında iki yıl boyunca sürüklenen A-68, ardından kuzeye doğru yol almaya başlamıştı.
2020 sonunda buzdağının Atlantik Okyanusunun güneyinde Britanya'ya bağlı Güney Georgia adası açıklarında karaya oturarak akıntıları bloke etmesi ve aç kalacak binlerce penguen ve fok balığının ölümüne yol açacağı endişesi doğmuştu.
Ancak İngiliz bilim insanlarının yayımladığı araştırma, buz dağının kısa süreliğine deniz tabanına oturduğunu, ancak daha ılıman olan Güney Georgia bölgesinde hızlı bir şekilde eriyerek kütlesinin önemli bölümünü kaybettiği sonucuna vardı.