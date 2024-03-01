Antika ve nostalji tutkunları bu radyo tamirhanesinde zaman yolculuğuna çıkıyor
Sivas’ta yaşayan emekli Zabıta Memuru Yılmaz Öztürk'ün kurduğu radyo tamirhanesi nostalji ve antika tutkunlarının uğrak noktası oldu.
Teknolojinin ilerlemesiyle eski objeler unutulmaya yüz tuttu. Değişen ve gelişen dünyada yenilikler birbiri ardına sıralanırken eskinin özlemini yaşayanlar ise eski objelerle hatıraları yaşatmaya devam ediyor. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan emekli Zabıta Memuru Yılmaz Öztürk kurduğu radyo tamirhanesinde aynı zamanda 20 bin parça antika ürün sergiliyor.
Nostaljik radyoların tamirini de yapan Öztürk, hem radyolara hem de eskinin hasretini yaşayanlara adeta ikinci baharı yaşatıyor.
Çocukluk yıllarımda evimizde bir hadise yaşanmıştı diyen Yılmaz Öztürk, “O dönemden beri hep merakım vardı. Köylere, pazarlara gittim.
Hollanda, Danimarka, İsveç gibi ülkelerden getirdiğim ürünler oldu. 35 yıllık bir süreç bu. Dükkânda şu an 20 bin parça ürünüm var. Eski radyolar, gramofonlar, plakçalarlar, kasetçalarlar, kasetler, bakır objeler, tesbihler, gümüş yüzük gibi birçok ürün var. Zaten bakırlar kendi başına bambaşka bir seri buna ek olarak porselenler, elektronik cihazlar bulunuyor. Antika dünyası bir derya burada sınır yok” ifadelerini kullandı.