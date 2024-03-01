Antika ve nostalji tutkunları bu radyo tamirhanesinde zaman yolculuğuna çıkıyor

Hollanda, Danimarka, İsveç gibi ülkelerden getirdiğim ürünler oldu. 35 yıllık bir süreç bu. Dükkânda şu an 20 bin parça ürünüm var. Eski radyolar, gramofonlar, plakçalarlar, kasetçalarlar, kasetler, bakır objeler, tesbihler, gümüş yüzük gibi birçok ürün var. Zaten bakırlar kendi başına bambaşka bir seri buna ek olarak porselenler, elektronik cihazlar bulunuyor. Antika dünyası bir derya burada sınır yok” ifadelerini kullandı.