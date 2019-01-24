37. Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali'ni dünya takip etti
İzmir'in Selçuk ilçesinde 37. Geleneksel Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali Pamucak Deve Güreşleri sahasında 120 devenin katılımıyla yapıldı. Dünyaca ünlü haber ajansı AP, Selçuk'daki festivalin fotoğraflarını Türkiye'den dünyaya servis etti
Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak nitelendirilen Selçuk Efes Deve Güreşi Festivali'nin 37'ncisi yapıldı.
Selçuk Belediyesinin katkılarıyla Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği'nce Pamucak Güreş Sahası'nda düzenlenen festivalde, farklı il ve ilçelerden 120 deve mücadele etti.
Deve güreşi meraklıları güreşleri izlemek için sahayı çevreleyen yamaçları, günün erken saatlerinden itibaren doldurdu.