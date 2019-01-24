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  3. 24 Ocak 2019 12:25

37. Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali'ni dünya takip etti

İzmir'in Selçuk ilçesinde 37. Geleneksel Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali Pamucak Deve Güreşleri sahasında 120 devenin katılımıyla yapıldı. Dünyaca ünlü haber ajansı AP, Selçuk'daki festivalin fotoğraflarını Türkiye'den dünyaya servis etti

37. Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali'ni dünya takip etti

Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak nitelendirilen Selçuk Efes Deve Güreşi Festivali'nin 37'ncisi yapıldı.

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37. Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali'ni dünya takip etti

Selçuk Belediyesinin katkılarıyla Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği'nce Pamucak Güreş Sahası'nda düzenlenen festivalde, farklı il ve ilçelerden 120 deve mücadele etti.

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37. Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali'ni dünya takip etti

Deve güreşi meraklıları güreşleri izlemek için sahayı çevreleyen yamaçları, günün erken saatlerinden itibaren doldurdu.

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37. Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali'ni dünya takip etti

Vatandaşlar deve sucuğu, yöresel tarım ve el sanatları ürünlerinin satıldığı tezgahların kurulduğu alanda güreşleri izlerken piknik de yaptı.

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