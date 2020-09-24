Apartman görevlisi çift koronaya yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı

5 bloklu apartmanların yöneticilerinden Okan Süzbir, 14 günlüğüne karantinaya alındıklarını ve giriş-çıkışların kapatıldığını söyledi. Apartmanlarda henüz başka bir vaka tespit edilmediğini ifade eden Süzbir, “İlk önce apartman görevlimizin eşine yapılan Covid-19 testi, pozitif çıktı. Bir gün sonra bizim apartmana bakan görevlimizde pozitif çıkınca karı-koca tedbir amacıyla karantinaya alındı. Şu anda kendi evlerindeler ve sağlık durumları iyi. Bizim de tedbir amacıyla 5 blok karantinaya aldılar. Toplamda 5 blokta 120 dairede yaşayan 500 kişi var. Şu anda sitede başka bir pozitif vakamız yok, herkes gayet sağlıklı. Görevliler bizimle çok ilgileniyorlar, belirti görülmesi halinde hemen haber vereceğiz. Gelip Sağlık Müdürlüğü ekipleri bakacaklar. Tepebaşı Belediyesi hemen geldi ve blokları dezenfekte etti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri girişlere güvenlik şeritlerini çekti. Tepebaşı Vefa Sosyal Destek ekiplerinin iletişim numaraları verildi. Bütün ihtiyaçlarımızı onlar karşılayacak. Herkes çok ilgileniyor, inşallah başka bir pozitif vakamız çıkmaz. Bugünleri de sağ salim atlatırız” diye konuştu.

