  Apartmanda çıkan yangından kahreden haber: Yatalak vatandaş feci halde can verdi

Bursa'da 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız kalan yatalak adam ve kedisi yangında hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Olay saat 14.00 sularında Bursa'nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi 192. Sokaktaki apartmanda yaşandı. 

Apartmanın birinci katında yalnız kalan M. Ç. (52) yangından çıkamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile ambulans ve polis sevk edildi.

Polisler yangında M.Ç. ve birlikte yaşadığı kedisinin öldüğünü belirledi.

