Apartmanın 10'uncu katında yangın çıktı, polis havaya ateş açmak zorunda kaldı
Adana'da bir apartmanın 10’uncu katı alevlere teslim olurken, mahsur kalan kişiyi kurtarmak isteyen vatandaşlar ile polis arasında arbede yaşandı. Ekiplerin geçişine engel olan grubu polis havaya ateş açarak dağıtmak zorunda kaldı.
Kaynak: DHA / İHA
Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bugün saat 15.00 sularında bir apartman dairesinde çıkan yangın, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Bir binanın 10’uncu katında başlayan alevler kısa sürede büyürken, evde mahsur kalan bir vatandaşın balkona çıkarak yardım istemesi mahalleliyi sokağa döktü.
Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve emniyet güçleri hızlıca binayı tahliye ederek güvenlik koridoru oluşturdu.
Ancak itfaiyenin profesyonel müdahalesini beklemek istemeyen ve içeri girmeye çalışan bir grup mahalleli ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
