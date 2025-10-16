Apartmanın otoparkındaki araç alev aldı, patlamalar yaşanırken çok sayıda kişi mahsur kaldı
Tekirdağ'da 4 kartlı apartmanın otoparkındaki bir otomobilde patlama meydana geldi. Olay sonrası araçta çıkan yangından yayılan dumanın kapladığı apartmanda mahsur kalan 9 kişi, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, saat 18.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Tunç Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halindeki bir otomobilde büyük gürültüye patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından otomobilde ve yanında bulunan iki araçta yangın çıktı.
Yangında yayılan duman, kısa sürede apartmanı sardı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
