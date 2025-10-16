  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Apartmanın otoparkındaki araç alev aldı, patlamalar yaşanırken çok sayıda kişi mahsur kaldı!

Apartmanın otoparkındaki araç alev aldı, patlamalar yaşanırken çok sayıda kişi mahsur kaldı

Tekirdağ'da 4 kartlı apartmanın otoparkındaki bir otomobilde patlama meydana geldi. Olay sonrası araçta çıkan yangından yayılan dumanın kapladığı apartmanda mahsur kalan 9 kişi, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Kaynak: DHA / İHA
Apartmanın otoparkındaki araç alev aldı, patlamalar yaşanırken çok sayıda kişi mahsur kaldı - Resim: 1

Olay, saat 18.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Tunç Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halindeki bir otomobilde büyük gürültüye patlama meydana geldi. 

1 / 10
Apartmanın otoparkındaki araç alev aldı, patlamalar yaşanırken çok sayıda kişi mahsur kaldı - Resim: 2

Patlamanın ardından otomobilde ve yanında bulunan iki araçta yangın çıktı. 

2 / 10
Apartmanın otoparkındaki araç alev aldı, patlamalar yaşanırken çok sayıda kişi mahsur kaldı - Resim: 3

Yangında yayılan duman, kısa sürede apartmanı sardı. 

3 / 10
Apartmanın otoparkındaki araç alev aldı, patlamalar yaşanırken çok sayıda kişi mahsur kaldı - Resim: 4

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 / 10