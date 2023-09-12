Apple Watch 9 serisini tanıttı: İşte Apple Watch 9 fiyatı ve özellikleri
Apple, merakla beklenen Watch 9 akıllı saat serisini tanıttı. İşte yüzde yeni Watch 9 serisinin teknik özellikleri...
Apple, Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone 15 serisi, Apple Watch Series 9 ve diğer amiral gemisi ürünlerini tanıtmaya başladı. İlk tanıtılan ürün ise Apple Watch Series 9 akıllı saat serisi oldu.
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YÜZDE 60 DAHA HIZLI
Yeni akıllı saatin, eski seriye göre yüzde 60 daha hızlı olduğunu ve yüzde 30 daha hızlı GPU'ya sahip olduğu açıklandı.
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EN GENİŞ EKRANLI APPLE SAAT
Daha önceki modele kıyasla büyük ve ince çerçevelerden oluşan Apple Watch Series 9 Apple'ın en geniş ekranlı akıllı saati olarak tescillendi.
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18 SAATLİK PİL ÖMRÜ
18 saatlik tüm gün pil ömrü sunan Apple Watch Series 9, artık Siri isteklerini direkt olarak saat içerisinde işleyecek. Bu sayede kullanıcılar daha hızlı ve güvenli bir şekilde işlemleri gerçekleştirebilecekler.
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