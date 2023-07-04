Aqua park kaydırağında feci ölüm

Bir süre suyun altında kalan C.'yi gören havuz görevlileri hemen havuza atlayıp yaşlı adamı çıkardı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan A.C., yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 günün sonunda yaşamını yitirdi.