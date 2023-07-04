Aqua park kaydırağında feci ölüm
Antalya'da bir otelin aqua parkında kaydıraktan yüzüstü kayarken, kafasını havuzun tabanına çarpan 65 yaşındaki tatilci hayatını kaybetti. Görevlilerin uyarısına rağmen adamın yüzüstü kaydığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, 26 Haziran tarihinde yaşandı. Kurban bayramı tatili için Manavgat’a gelen ve ailesiyle birlikte Kızılağaç Turizm Bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otelde konaklayan A.C. (65), öğle saatlerinde konakladıkları otelin aqua parkında bulunan kaydıraktan yüz üstü kayarken, kafasını havuzun tabanına vurması sonucunda yaralandı.
Bir süre suyun altında kalan C.'yi gören havuz görevlileri hemen havuza atlayıp yaşlı adamı çıkardı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan A.C., yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 günün sonunda yaşamını yitirdi.
C.'nin cenazesi, Manavgat Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timinin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.