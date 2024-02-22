Ara - bul - yok et! Şırnak'ta PKK'ya büyük darbe

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından Uludere ilçesi Düz Dere bölgesinde, “ara-bul-yok et” stratejisiyle yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt 2024-16 Operasyonları" birçok bölgede devam ediyor.