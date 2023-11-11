Ara tatil başladı; tatilciler yeşil cennete akın etti
Okulların ara tatile girmesiyle birlikte Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı'nda yoğunluk yaşandı.
Kaynak: DHA
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Abant Milli Parkı, okulların ara tatile girmesi ve hafta sonu olması nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı.
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Milli parkın girişinde yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu, tatilciler, göl kenarında yürüyüş yapıp mangallarını yakarak piknik yaptı.
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Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte renk cümbüşünün yaşandığı Abant’ta tatilciler eşsiz manzaraya hayran kaldı.
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Yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu milli parkta tatilciler dökülen yaprakların arasında bol bol fotoğraf çekti.
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