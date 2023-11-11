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Ara tatil başladı; tatilciler yeşil cennete akın etti

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı'nda yoğunluk yaşandı.

Kaynak: DHA
Ara tatil başladı; tatilciler yeşil cennete akın etti - Resim: 1

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Abant Milli Parkı, okulların ara tatile girmesi ve hafta sonu olması nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. 

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Ara tatil başladı; tatilciler yeşil cennete akın etti - Resim: 2

Milli parkın girişinde yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu, tatilciler, göl kenarında yürüyüş yapıp mangallarını yakarak piknik yaptı.

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Ara tatil başladı; tatilciler yeşil cennete akın etti - Resim: 3

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte renk cümbüşünün yaşandığı Abant’ta tatilciler eşsiz manzaraya hayran kaldı. 

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Ara tatil başladı; tatilciler yeşil cennete akın etti - Resim: 4

Yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu milli parkta tatilciler dökülen yaprakların arasında bol bol fotoğraf çekti.

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