Ara tatil ne zaman ? Ara tatil kaç gün sürecek ? İşte MEB takvimi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullar, ikinci yarıyıl için 6 Şubat 2022 Pazartesi günü açılmıştı ve ikinci ara tatil planlandığı gibi 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak. Ancak yurttaşlar, "2023 ikinci ara tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ve ara tatili birleşecek mi?" sorularını sıklıkla araştırmaya devam ediyor.