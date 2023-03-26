Ara tatil ne zaman ? Ara tatil kaç gün sürecek ? İşte MEB takvimi
Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte "Ara tatil ne zaman ?" , ''Ara tatil kaç gün sürecek ?'' gibi sorular gündeme geldi. İşte ara tatil hakkında merak edilenler...
Okulların ne zaman ara tatile gireceği merak konusu oldu. Peki ara tatil ne zaman? Ara tatil ve ramazan bayramı tatili birleşiyor mu? MEB takvimi açıklandı...
2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında planlanmıştı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihi gecikince, bu tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusu gündeme geldi. İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiş, yarıyıl tatili ise 24 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılmıştı.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Okullar, ikinci yarıyıl için 6 Şubat 2022 Pazartesi günü açılmıştı ve ikinci ara tatil planlandığı gibi 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak. Ancak yurttaşlar, "2023 ikinci ara tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ve ara tatili birleşecek mi?" sorularını sıklıkla araştırmaya devam ediyor.
RAMAZAN BAYRAMI VE ARA TATİL BİRLEŞECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak ve Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Bakanlık yetkilileri, ara tatilin 17 Nisan Pazartesi günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona ereceğini belirtti. Bu 3,5 günlük ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek ve öğretmenler bu süre boyunca idari izinli sayılacak.