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Arabalı feribotta korku dolu anlar: 4 araç hasar gördü

Yalova - Yenikapı seferini yapan arabalı feribot fırtınaya yakalandı. Yükselen dalgalar nedeniyle 4 araç hasar gördü. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Arabalı feribotta korku dolu anlar: 4 araç hasar gördü - Resim: 1
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Arabalı feribotta korku dolu anlar: 4 araç hasar gördü - Resim: 2

Yalova'dan 15.45'te Yenikapı'ya gitmek üzere kalkan arabalı feribot, sefer sırasında fırtınaya yakalandı. Fırtınanın etkisiyle yükselen dalgalar araçların camlarının kırılmasına ve göçükler oluşmasına neden oldu. 

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Arabalı feribotta korku dolu anlar: 4 araç hasar gördü - Resim: 3

Yüksek dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayan feribottaki yolcular, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Arabalı feribotta korku dolu anlar: 4 araç hasar gördü - Resim: 4

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, arabalı feribotun dalgalarla boğuştuğu anlar ve dalgaların arabalı vapurun ön kısmından içeri girerek park halindeki araçlara çarptığı görülüyor. Dalgaların etkisiyle araçlardan birinin kayarak yanındaki araca çarptığı görülüyor. 

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