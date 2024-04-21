Arabalı feribotta korku dolu anlar: 4 araç hasar gördü
Yalova - Yenikapı seferini yapan arabalı feribot fırtınaya yakalandı. Yükselen dalgalar nedeniyle 4 araç hasar gördü. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
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Yalova'dan 15.45'te Yenikapı'ya gitmek üzere kalkan arabalı feribot, sefer sırasında fırtınaya yakalandı. Fırtınanın etkisiyle yükselen dalgalar araçların camlarının kırılmasına ve göçükler oluşmasına neden oldu.
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Yüksek dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayan feribottaki yolcular, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Görüntülerde, arabalı feribotun dalgalarla boğuştuğu anlar ve dalgaların arabalı vapurun ön kısmından içeri girerek park halindeki araçlara çarptığı görülüyor. Dalgaların etkisiyle araçlardan birinin kayarak yanındaki araca çarptığı görülüyor.
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