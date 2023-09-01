Arabuluculuk ofislerinin kapıları kuyruk oldu
Ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların kısa sürede çözülmesi için bugün yürürlüğe giren arabuluculuk bürolarında yoğunluk dikkat çekti.
Kiracı ve ev sahipleri arasında mahkemelerde oluşan dava yükünü hafifletmek için yürürlüğe giren arabuluculuk sisteminde ilk gün yoğunluk yaşandı.
Anlaşmazlık yaşayan kiracı ve ev sahibi ilk önce bulundukları bölgedeki adliyelere giderek arabuluculuk bürosuna başvuruda bulunacak. Başvuru sonrası sistem otomatik olarak bir gün sonra taraflara arabulucu atıyor.
Sistemde taraflara 3 hafta süre tanınıyor. Bu süre zarfında anlaşma sağlanamaz ise bir haftada ek süre veriliyor. Toplamda 4 hafta içerisinde taraflar anlaşamaz ise dava yoluna başvuracak. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan arabuluculuk bürosunda ilk gün sabah saatlerinde yoğunluk gözlemlendi.
Sabah saat 09.00'da açılan büroya 2 saat içerisinde yapılan başvuruların yüzde 75'i kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarından oluştuğu öğrenildi. Genel olarak başvuruda bulunan taraflar ev sahiplerinden oluşuyor. Ev sahipleri çoğunlukla tahliye konusunda kiracıları ile anlaşamadıklarını belirtiyor.