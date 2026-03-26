Araç piyasasında ikinci elin kalbi bu ilimizde atıyor!

Terme'de özellikle ticari araç sektöründe yaklaşık 140 üyeleriyle birlikte Türkiye genelinde hizmet verdiklerini belirten Terme Oto Galericiler Dernek Başkanı Ayhan Yılmaz, “Özellikle sektörümüzde burada ticari araçları bulunduruyoruz. Türkiye genelinde diğer bölgelerden farklı olarak bakımlı ve temiz araçları piyasaya sunuyoruz. Burada yaklaşık 140 üyemizle beraber aldığımız bütün araçları belli bakım onarımdan geçirerek tüketicilerin hizmetine sunuyoruz. Aldığımız araçları Türkiye'de belli merkezlerden topladıktan sonra fiyat aralığımız Türkiye şartlarının üzerinde değil, sadece bakım onarım yapılmış cüzi kar marjlarıyla şu anda devam etmekte. Onun için Türkiye genelinde de ticari araç pazarında tercih edilen bir yer olarak Terme’yi söyleyebiliriz” diye konuştu.