Araç piyasasında ikinci elin kalbi bu ilimizde atıyor!
Samsun Terme, ikinci el minibüs piyasasında Türkiye'nin merkezi oldu! 140 galerinin faaliyet gösterdiği ilçede, her ay ortalama 650 minibüs sanayide baştan aşağı revize edilerek 81 ilde satışa çıkarılıyor. 100 bin TL'den 2.5 milyon TL'ye kadar her bütçeye uygun aracın bulunduğu ilçede, "Terme bakımı" bir marka haline gelmiş durumda.
Samsun'un Terme ilçesi, yaklaşık 40 yıldır süregelen ikinci el minibüs alım-satım tecrübesiyle Türkiye genelinde marka haline geldi. 140 oto galeri bulunan ilçede, ayda ortalama 650 minibüs satılıyor.
Terme ilçesindeki ikinci el minibüs galerileri, Türkiye’de önemli bir yere sahip. Yaklaşık 140 galeri bulunan Terme’de Türkiye’nin 81 ilinden toplanan minibüsler, ilçedeki sanayide tepeden tırnağa yenilendikten sonra ‘sıfır ayarında’ piyasaya sunuluyor. İlçede aylık araç sirkülasyonu 600-650 seviyelerine ulaşırken, fiyatlar da Terme piyasasına göre şekilleniyor. Türkiye’nin farklı illerinden minibüs almak için ilçeye gelenler, 100 bin ile 2 milyon 500 bin TL arasında her çeşit marka minibüs bulabiliyor.
Terme'de özellikle ticari araç sektöründe yaklaşık 140 üyeleriyle birlikte Türkiye genelinde hizmet verdiklerini belirten Terme Oto Galericiler Dernek Başkanı Ayhan Yılmaz, “Özellikle sektörümüzde burada ticari araçları bulunduruyoruz. Türkiye genelinde diğer bölgelerden farklı olarak bakımlı ve temiz araçları piyasaya sunuyoruz. Burada yaklaşık 140 üyemizle beraber aldığımız bütün araçları belli bakım onarımdan geçirerek tüketicilerin hizmetine sunuyoruz. Aldığımız araçları Türkiye'de belli merkezlerden topladıktan sonra fiyat aralığımız Türkiye şartlarının üzerinde değil, sadece bakım onarım yapılmış cüzi kar marjlarıyla şu anda devam etmekte. Onun için Türkiye genelinde de ticari araç pazarında tercih edilen bir yer olarak Terme’yi söyleyebiliriz” diye konuştu.
İlçede yaklaşık 40 yıldır ticari araç satışının olduğunu ifade eden Yılmaz, “Yaklaşık 40 yıldır Terme ticari araç sektöründe bilinen bir yer olmuştur. Bu arada özellikle rahmetli olan Osman Altun ve Ahmet Baştuğ’u da buradan anmak istiyoruz. Çünkü sektörümüzün öncülerinden, duayenlerinden kendileri. Yaklaşık 40 yıldır Terme üstüne koyarak devam etmekte. Araçlarımızı Türkiye'nin genelinden topluyoruz. Özellikle büyük şehirler başta olmak üzere ve Türkiye'nin 81 iline de satışımız mevcut” dedi.