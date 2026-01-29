Araç sahibine 1.000 km'lik uzaklıktaki hiç gitmediği şehirden gelen trafik cezası şoke etti
Bingöl'de yaşayan 62 yaşındaki bir emekli vatandaş hiç gitmediği Ankara'dan gelen 8 bin 500 TL'lik para cezası karşısında ne yapacağını şaşırdı.
Kaynak: DHA
Bingöl'ün merkeze bağlı Ekinyolu köyünde yaşayan esnaf emeklisi Abdulkadir Y., 8 Kasım 2025'te vekaletname verdiği kardeşi aracılığıyla İstanbul'da ticari araç satın aldı.
Kardeşi, ertesi gün aracını Bingöl'e getirdi.
Abdulkadir Y.'in bu tarihten itibaren hiç il dışına çıkmadığını belirttiği aracına, 5 Ocak tarihinde, 29 Aralık 2025 günü saat 11.45 sıralarında Ankara'nın Kahramankazan mevkisinde, Anadolu Otoyolu Akıncı Yol Kontrol Noktası'nda ceza kesildiği makbuzu ulaştı.
Makbuzda, 'kamyonet' olarak belirtilen aracın şoförlüğünü H.B.'nin yaptığı, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 5'inci maddesine göre 'yetki belgesi olduğu halde aracını yetki belgesine kaydettirmeden kullanma' suçu kapsamında 8 bin 500 TL ceza kesildiği yer aldı.
