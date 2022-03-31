Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün! OGS'den HGS'ye nasıl geçilir ?
Karayolları Genel Müdürlüğü OGS döneminin 31 Mart'ta sona ereceğini belirterek, Hızlı Geçiş Sistemi'ne geçiş işlemlerinin tamamlanmasına 2 gün kaldığını açıkladı. Peki HGS etiketi ücretsiz nasıl alınır?
Otoyol ve köprülerde 31 Mart'tan sonra Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanılamayacak.
OGS'nin yerini tamamen kullanılmakta olan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alacak.
OGS etiketi olan araç sahiplerine cihazın alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından HGS'ye geçiş için yapılması gerekenleri paylaştı.
9 maddelik paylaşıma göre geçiş sürecinde araç sahiplerinin bilmesi gerekenler şöyle:
- OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart’tan önce başvuru yapılacak.
- İptal edilen OGS’nin yerine HGS hesabı açılacak.
- Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecek.
- OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek.