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Araç sahipleri dikkat! Şimdi de HGS ile dolandırıyorlar

Her seferinde şeytana pabucunu ters giydirmeyi başaran dolandırıcılar şimdi de araç sahiplerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tuzağa düşürüyor. İşte dolandırıcıların HGS taktiği...

Araç sahipleri dikkat! Şimdi de HGS ile dolandırıyorlar - Resim: 1

Dolandırıcılar sahte HGS borcu mesajı göndererek kullanıcıları ağlarına düşürmeye çalışıyor. 

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Araç sahipleri dikkat! Şimdi de HGS ile dolandırıyorlar - Resim: 2

Uyanıkların yeni oyunu ‘HGS borcu' içeren sahte mesajlar oldu. 

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Araç sahipleri dikkat! Şimdi de HGS ile dolandırıyorlar - Resim: 3

Kullanıcılar, cep telefonlarına gönderilen ‘HGS borcunuz var, linke tıklayarak ödeme yapabilirsiniz' mesajlarıyla tuzağa çekiliyor.

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Araç sahipleri dikkat! Şimdi de HGS ile dolandırıyorlar - Resim: 4

SMS yoluyla gelen linke tıklayan kullanıcıların sahte HGS sayfasına yönlendiriliyor. 

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