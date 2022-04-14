Araç sahipleri dikkat! Şimdi de HGS ile dolandırıyorlar
Her seferinde şeytana pabucunu ters giydirmeyi başaran dolandırıcılar şimdi de araç sahiplerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tuzağa düşürüyor. İşte dolandırıcıların HGS taktiği...
Dolandırıcılar sahte HGS borcu mesajı göndererek kullanıcıları ağlarına düşürmeye çalışıyor.
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Uyanıkların yeni oyunu ‘HGS borcu' içeren sahte mesajlar oldu.
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Kullanıcılar, cep telefonlarına gönderilen ‘HGS borcunuz var, linke tıklayarak ödeme yapabilirsiniz' mesajlarıyla tuzağa çekiliyor.
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SMS yoluyla gelen linke tıklayan kullanıcıların sahte HGS sayfasına yönlendiriliyor.
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