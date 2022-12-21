Araç sahipleri dikkat: Yılbaşından sonra zam geliyor

Aynı semtte hem de aynı sokakta olmasına rağmen otopark fiyatlarının birbirinden farklı olduğu ifade edilirken Beşiktaş'ın da park yerinin en büyük problem olduğu yerlerden bir tanesi olduğu hatırlatıldı. İSPARK’ta yer bulmak zor olduğu için özel otoparklara yönelenlerin ise büyük şaşkınlık yaşadığına dikkat çekildi. Mikrofon uzatılan bir araç sürücüsü “Geçen gün 1 saatine 150 TL ödedim. Korkunç. Ne kazanıyorum ki oraya vereyim” dedi.