Aracından at-eşek eti çıktı, ifadesi pes dedirtti
Adana'da polisin durdurduğu hafif ticari araçtan 1.5 ton tek tırnaklı hayvan eti çıktı. Gözaltına alınan sürücü, ''Ben kasabım, hayvanları kendim kestim. Etleri de akrabalarıma dağıtmak üzere oturduğum mahalleye götürüyordum'' dedi.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye görevindeki ekipler, Koza Mahallesi 1603. Sokak’ta şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Araçta arama yapan polis, yaklaşık 1,5 ton kırmızı et buldu.
Yapılan incelemede etin, tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlendi.
Sürücü N.S., gözaltına alınırken, araç da Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Etler de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekiplerine teslim edildi.
Şüpheli N.S., polisteki sorgusunda, etlerin at, eşek eti olmadığını belirterek, “Ben kasabım, hayvanları kendim kestim. Etleri de akrabalarıma dağıtmak üzere oturduğum mahalleye götürüyordum” dedi. Hakkında ‘bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti’ suçundan adli işlem yapılan Nurettin S., serbest bırakıldı. (DHA)