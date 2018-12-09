Aralık ayında deniz keyfi

Demre'ye gelen Rus ve Ukraynalı turistler, ilçe merkezindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdikten sonra Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan Kekova'ya yat turuna çıktı. Turistler yat turunda önce Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni gezdi. Masmavi denizde suyun içindeki Batık Kent ve Simena Antik Kenti'nde bol bol fotoğraf ve görüntü çeken turistler, ardından doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'nda mola verdi. Verilen molada 19 derecelik güneşli havada, su sıcaklığı 17- 19 derece olan denize giren turistler, Akdeniz'in mavi sularının tadını çıkardı. Kendi ülkelerinde gündüzleri bile havanın eksi 6- 7 derecede olduğu turistler, yatların üstünden denize atladı ve bol bol yüzdü. Turistler, aralık ayında denizin ve yüzmenin tadını çıkardı.