Aralık ayında duyurulacak EYT düzenlemesinden ilk detaylar

AK Parti döneminde bir türlü çözüme kavuşturulamayan 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) beklentisi sürüyor. Hükümet cephesinde EYT ile ilgili formüller olmadığı tek bir seçenek üzerinde çalışıldığı daha önce belirtilmişti, ancak bu seçeneğin ne olduğu açıklanmamıştı.