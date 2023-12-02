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Aralık ayında şaşırtan hasat... Yaz güzeli kışın geri döndü

Giresun'un Görele ilçesinde bir iş yerinin duvarlarında bulunan asmadaki üzümler, görenleri hayrete düşürdü.

Kaynak: İHA
Aralık ayında şaşırtan hasat... Yaz güzeli kışın geri döndü - Resim: 1

Karadeniz Bölgesinde soğuk havaların yaşandığı şu günlerde Giresun'da bir asmanın Aralık ayında yaz aylarındaki gibi üzüm vermesi şaşırttı.

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Aralık ayında şaşırtan hasat... Yaz güzeli kışın geri döndü - Resim: 2

Giresun'un Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde iş yerinin bahçesinde asmanın üzüm vermesini şaşkınlıkla karşılayan Rıfkı İyidere, üzümlerin normalde ağustos ayında olgunlaştığını ancak ilk defa bu kış ayında asma ağacının üzüm verdiğini söyledi.

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Aralık ayında şaşırtan hasat... Yaz güzeli kışın geri döndü - Resim: 3

İyidere, "Bu üzüm asmasını yaklaşık 15 sene önce annem dikti. Bizim şaşırdığımız, ilk defa bu aylarda üzüm vermiş olması. Normalde her yıl ağustos aylarına doğru üzüm veriyordu. Küresel ısınmayla birlikte bu yaşadığımız olay, mevsim değişikliğinin bir örneği olsa gerek. Çünkü bu aylarda böyle tatlı bir üzüm yemek bize nasip oldu. Tadı da çok güzel, çok tatlı. İlginç bir durum. Aynı ağustos aylarındaki üzüm gibi" dedi.

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Aralık ayında şaşırtan hasat... Yaz güzeli kışın geri döndü - Resim: 4
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