Aralık ayında şaşırtan hasat... Yaz güzeli kışın geri döndü

İyidere, "Bu üzüm asmasını yaklaşık 15 sene önce annem dikti. Bizim şaşırdığımız, ilk defa bu aylarda üzüm vermiş olması. Normalde her yıl ağustos aylarına doğru üzüm veriyordu. Küresel ısınmayla birlikte bu yaşadığımız olay, mevsim değişikliğinin bir örneği olsa gerek. Çünkü bu aylarda böyle tatlı bir üzüm yemek bize nasip oldu. Tadı da çok güzel, çok tatlı. İlginç bir durum. Aynı ağustos aylarındaki üzüm gibi" dedi.