için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu

Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu

Antalya'da farklı suçlardan aranan hükümlü C.K., evine düzenlenen operasyonda, duvardaki gizli bölmede saklanırken yakalandı.

Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu - Resim: 1

Antalya Emniyet Müdürlüğü Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'dolandırıcılık' ve 'basit yaralama' suçlarından toplam 6 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 bin TL adli para yaptırımı uygulanması için aranan C.K.'nın evine operasyon düzenledi. 

1 / 8
Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu - Resim: 2

Eve giren polis ekipleri, yaptıkları aramada C.K.'nın duvarda bulunan gizli bölmede saklandığını tespit etti. 

2 / 8
Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu - Resim: 3

Ekipler, duvar süsü verilen yeri kırdıktan sonra C.K.'dan saklandığı yerden çıkmasını istedi. 

3 / 8
Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu - Resim: 4

C.K. ise saklandığı yerden çıkmamak için bir süre direndi. C.K., polis ekiplerinin iknası sonucu bulunduğu yerden çıkarak, teslim oldu. 

4 / 8