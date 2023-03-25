Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'dolandırıcılık' ve 'basit yaralama' suçlarından toplam 6 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 bin TL adli para yaptırımı uygulanması için aranan C.K.'nın evine operasyon düzenledi.