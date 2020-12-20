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  3. 20 Aralık 2020 14:00

Aranması olan kadın, sokağa çıkma yasağını ihlal ederken yakalandı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, Yenişehir’den kent merkezine gelen 4 kişiye toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi.

Aranması olan kadın, sokağa çıkma yasağını ihlal ederken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Ekipler, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi girişindeki kontrol noktasında, 16 LOU 53 plakalı otomobili durdurarak, araçtaki 4 kişiden izin belgelerini istedi.

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Aranması olan kadın, sokağa çıkma yasağını ihlal ederken yakalandı

Araç sürücüsü Tevfik S., Yenişehir’den kent merkezine hayvanlarına ilaç almaya geldiğini, izin belgesinin evdeki pantolonun cebinde kaldığını söyledi.

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Aranması olan kadın, sokağa çıkma yasağını ihlal ederken yakalandı

Tevfik S.’nin yanındaki arkadaşları Hakan Y., Samet Ç. ve Nurgül K. de izin belgelerini gösteremeyince 4 kişi araçtan indirildi.

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Aranması olan kadın, sokağa çıkma yasağını ihlal ederken yakalandı

GBT sorgulamasında, şüphelilerden Nurgül K.’nin, ateşli silah veya saldırıda ve savunmada kullanılmak üzere kesici alet bulundurma suçundan aranması olduğu tespit edildi.

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