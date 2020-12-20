Aranması olan kadın, sokağa çıkma yasağını ihlal ederken yakalandı
Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, Yenişehir’den kent merkezine gelen 4 kişiye toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Ekipler, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi girişindeki kontrol noktasında, 16 LOU 53 plakalı otomobili durdurarak, araçtaki 4 kişiden izin belgelerini istedi.
Araç sürücüsü Tevfik S., Yenişehir’den kent merkezine hayvanlarına ilaç almaya geldiğini, izin belgesinin evdeki pantolonun cebinde kaldığını söyledi.
Tevfik S.’nin yanındaki arkadaşları Hakan Y., Samet Ç. ve Nurgül K. de izin belgelerini gösteremeyince 4 kişi araçtan indirildi.