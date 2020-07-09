Arap milyarderin malikanesi 32,5 milyon dolara satışa çıkarıldı

Arap dünyasının en zenginlerinden biri olarak tanınan ve mayıs ayında hayatını kaybeden Suudi milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles’taki lüks malikanesi 32,5 milyon dolara satışa çıkarıldı. Şehrin en seçkin bölgesi olan Beverly Park’taki 28 bin metrekarelik araziye yayılan malikaneyi ünlü mimar Richard Landry tasarladı.



