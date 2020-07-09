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  3. 09 Temmuz 2020 12:56

Arap milyarderin malikanesi 32,5 milyon dolara satışa çıkarıldı

Mayıs ayında hayatını kaybeden Suudi milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in varisleri, Los Angeles’taki lüks malikaneyi 32,5 milyon dolara satışa çıkardı.

Arap milyarderin malikanesi 32,5 milyon dolara satışa çıkarıldı

Arap dünyasının en zenginlerinden biri olarak tanınan ve mayıs ayında hayatını kaybeden Suudi milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles’taki lüks malikanesi 32,5 milyon dolara satışa çıkarıldı. Şehrin en seçkin bölgesi olan Beverly Park’taki 28 bin metrekarelik araziye yayılan malikaneyi ünlü mimar Richard Landry tasarladı.

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Arap milyarderin malikanesi 32,5 milyon dolara satışa çıkarıldı

2000 yılında tamamlanan gösterişli malikane, Beverly Park'ın en göz alıcı mülklerinden biri.

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Arap milyarderin malikanesi 32,5 milyon dolara satışa çıkarıldı

Beverly Park evlerinin çoğu, Tuscan malikanelerine ya da Fransız şatolarına benzese de Kamel’in evi bloklu Lego benzeri mimarisiyle sıra dışı bir tasarıma sahip.

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Arap milyarderin malikanesi 32,5 milyon dolara satışa çıkarıldı

Fon yöneticisi Norm Zada’nın 2007’de yaptırdığı evi Şeyh Saleh 2010’da 16,5 milyon dolara satın aldı.

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