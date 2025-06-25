Arap turistler Rize-Artvin Havalimanı'nda çok özel törenle karşılandı

Su selamlaması ile iniş yapan uçakta bulunan yolcuları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Rize-Artvin Havalimanı Müdürü Murat Keskinkılıç ile turizm işletmeleri çiçeklerle ve tulum eşliğinde karşıladı.