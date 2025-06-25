Arap turistler Rize-Artvin Havalimanı'nda çok özel törenle karşılandı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Rize'ye gerçekleşen ilk uçuşta yolcular tulum eşliğinde törenle karşılandı.
Kaynak: İHA
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Rize'ye ilk direkt uçuş seferi özel bir hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirildi.
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Riyad'dan 152 yolcusu ile havalanan uçak, Rize-Artvin Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı.
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Su selamlaması ile iniş yapan uçakta bulunan yolcuları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Rize-Artvin Havalimanı Müdürü Murat Keskinkılıç ile turizm işletmeleri çiçeklerle ve tulum eşliğinde karşıladı.
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Sonrasında havaalanı terminaline giriş yapan yolcular gerçekleşen kontrollerin ardından Rize'nin turistik noktalarını gezmek üzere havalimanından ayrıldı.
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