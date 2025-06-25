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  4. Arap turistler Rize-Artvin Havalimanı'nda çok özel törenle karşılandı

Arap turistler Rize-Artvin Havalimanı'nda çok özel törenle karşılandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Rize'ye gerçekleşen ilk uçuşta yolcular tulum eşliğinde törenle karşılandı.

Kaynak: İHA
Arap turistler Rize-Artvin Havalimanı'nda çok özel törenle karşılandı - Resim: 1

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Rize'ye ilk direkt uçuş seferi özel bir hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirildi.

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Arap turistler Rize-Artvin Havalimanı'nda çok özel törenle karşılandı - Resim: 2

Riyad'dan 152 yolcusu ile havalanan uçak, Rize-Artvin Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı. 

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Arap turistler Rize-Artvin Havalimanı'nda çok özel törenle karşılandı - Resim: 3

Su selamlaması ile iniş yapan uçakta bulunan yolcuları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Rize-Artvin Havalimanı Müdürü Murat Keskinkılıç ile turizm işletmeleri çiçeklerle ve tulum eşliğinde karşıladı.

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Arap turistler Rize-Artvin Havalimanı'nda çok özel törenle karşılandı - Resim: 4

Sonrasında havaalanı terminaline giriş yapan yolcular gerçekleşen kontrollerin ardından Rize'nin turistik noktalarını gezmek üzere havalimanından ayrıldı.

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