Araştırma sonuçları paylaşıldı: Koronavirüsün yeni varyantı ne kadar tehlikeli?

Çin ve İsveç'te BA.2.86 üzerinde yapılan iki çalışmanın sonuçları açıklandı. Bunlara göre BA.2.86, Omicron varyantı kadar tehlikeli olmayabilir. Pirola adı verilen varyantta, BA.2 ve XBB.1.5 ile karşılaştırıldığında spike proteininde 30'dan fazla değişiklik tespit edildi. Bu sıçrama iki yıl önce ortaya çıkan Omicron varyantı BA.1 ile neredeyse aynı seviye anlamına geliyor.