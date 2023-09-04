Araştırma sonuçları paylaşıldı: Koronavirüsün yeni varyantı ne kadar tehlikeli?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "izlenmekte olan varyant" olarak sınıflandırılan ve şimdiye kadar 10'dan fazla ülkede görülen BA.2.86 üzerinde yapılan iki çalışmanın sonuçları açıklandı.
Covid-19'un yeni varyantı Pirola olarak adlandırılan BA.2.86'nın korkulandan daha az bulaşıcı ve bağışıklık sistemini daha az tahrip edici olabileceği kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "izlenmekte olan varyant" olarak sınıflandırılan ve şimdiye kadar 10'dan fazla ülkede görülen BA.2.86 üzerinde laboratuvar çalışmaları devam ediyor.
Çin ve İsveç'te BA.2.86 üzerinde yapılan iki çalışmanın sonuçları açıklandı. Bunlara göre BA.2.86, Omicron varyantı kadar tehlikeli olmayabilir. Pirola adı verilen varyantta, BA.2 ve XBB.1.5 ile karşılaştırıldığında spike proteininde 30'dan fazla değişiklik tespit edildi. Bu sıçrama iki yıl önce ortaya çıkan Omicron varyantı BA.1 ile neredeyse aynı seviye anlamına geliyor.
Omicron varyantının yayılmasının ardından hastaneye kaldırılma ve ölümler tekrar zirve yapmıştı. Omicron hızla en yaygın Covid-19 varyantı haline gelerek kendi alt türlerini çıkarmaya başladı.