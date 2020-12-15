Arayanların yarısı 112'yi gereksiz yere arıyor!

Pandemi öncesinde günde bin ile bin 500 arası olan çağrının, bugünlerde 2 bini aştığını söyleyen 112 Komuta Kontrol Merkezi Doktoru İbrahim Güney, “Pandemi öncesinde günde aldığımız vaka sayısı yaklaşık bin ile bin 500 arasındaydı. Pandemi sonrasında bu sayı 2 bini geçti. Tabi bu vaka sayısı dediğimiz çağrı sayısıdır. Çağrı sayısının yüzde 70’lik kısmı biraz daha 112 açısından aciliyeti olmayan çağrılardır. Önümüzde zorlu bir kış süreci var. Bu konuda vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Ellerinden geldikçe aciliyeti olmayan gereksiz durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezimizi meşgul etmesinler. Yani bu ilaç sorma olur, reçete sorma olur. Bunların dışında saati sorma olur, sosyal yardımlaşmanın numarasını sorma olur. Ellerinden geldikçe bu tarz durumlar için 112’yi meşgul etmesinler" diye konuştu.