Ardahan beşik gibi sallandı: İşte depremden ilk kareler
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre depremin merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Ardahan'daki korkutan depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları panik ve korkuyu sosyal medyadan paylaştılar. Kandilli Rasathanesinin 5.3, AFAD'ın ise 5.0 olarak belirttiği deprem sadece Ardahan'da değil birçok şehirde de hissedildi. Özellikle Kars, Erzurum, Artvin gibi şehirlerde yakından hissedilen depremin ardından AFAD, bir açıklama paylaştı!
TAŞ YAPILI İKİ EVİN DUVARLARI YIKILDI! 1 KİŞİ YARALANDI
Ardahan'daki depremde, Küçük Altunbulak köyündeki taş yapılı 2 evin duvarları yıkıldı. Evindeyken depreme yakalanan ve üzerine taş parçaları düşen Bezar Çadırcı yaralandı. Çadırcı, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca köyde hayvanların bulunduğu bazı ahırlar da yıkıldı.
Öte yandan köy yolundaki bazı noktalara ise sarsıntının etkisiyle kaya parçalarının düştüğü görüldü. Evinin duvarları yıkılan Mehmet Kel, AA muhabirine, hayvanlarının gelmesini beklerken depremin olduğunu belirterek "Her taraf darmadağın oldu. Gözümüz kapandı, bir şey göremedik." dedi. Kel'in eşi Evrim Kel de oğlunu yıkılan evlerinde taşlar arasından kurtardığını anlattı.
DEPREM SONRASI AFAD AYRINTILARI PAYLAŞTI
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre depremin merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olarak belirlendi. 5.0 büyüklüğündeki depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.
İşte AFAD'ın açıklaması:
'Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.'
GÖLE BEŞİK GİBİ! PEŞ PEŞE SARSILDI
AFAD, Göle'nin 17.24'te bir kez daha sarsıldığını duyurdu. Paylaşılan bilgiye göre ikinci deprem 3.7 büyüklüğünde ve yine 7 km derinlikte gerçekleşti.
Devamında ise bölgede 4.0 dahil olmak üzere peş peşe depremler yaşandı