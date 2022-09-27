Ardahan beşik gibi sallandı: İşte depremden ilk kareler

GÖLE BEŞİK GİBİ! PEŞ PEŞE SARSILDI

AFAD, Göle'nin 17.24'te bir kez daha sarsıldığını duyurdu. Paylaşılan bilgiye göre ikinci deprem 3.7 büyüklüğünde ve yine 7 km derinlikte gerçekleşti.

Devamında ise bölgede 4.0 dahil olmak üzere peş peşe depremler yaşandı