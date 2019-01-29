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  3. 29 Ocak 2019 09:44

Ardahan'da şaşırtan manzara

Kış aylarında en soğuk günleri yaşayan bölgelerden biri olan Ardahan'da etkili olan sıcak havalar bölgede yaşayanları şaşırttı. Soğuk havaların yerini sıcaklara bırakmasıyla bahardan kalma günlerin yaşandığı kentte sıcaklıklar 2 dereceye kadar yükseldi.

Ardahan'da şaşırtan manzara

Yüksek kesimlerinde hala kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da normalde hava sıcaklıkları eksi 26 dereceye kadar düşüyor. Gördüğü manzara karşısında şaşırmadan edemeyen Ardahanlılar ise havanın ısınmasıyla birlikte kar ve buz kütlelerinin erimeye başladığı sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

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Ardahan'da şaşırtan manzara

Kışın çetin yaşandığı illerin başında yer alan Ardahan'da etkili olan sıcak hava, kent sakinlerini şaşırttı.

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Ardahan'da şaşırtan manzara

Soğukların yerini aniden sıcak havaya bıraktığı kentte adeta bahardan kalma günler yaşandı.

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Ardahan'da şaşırtan manzara

Türkiye'nin en soğuk illerinden Ardahan'da, önceki gün sıfırın altında 26 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı Pazar günü 2 derece ölçüldü.

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