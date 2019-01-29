Ardahan'da şaşırtan manzara
Kış aylarında en soğuk günleri yaşayan bölgelerden biri olan Ardahan'da etkili olan sıcak havalar bölgede yaşayanları şaşırttı. Soğuk havaların yerini sıcaklara bırakmasıyla bahardan kalma günlerin yaşandığı kentte sıcaklıklar 2 dereceye kadar yükseldi.
Yüksek kesimlerinde hala kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da normalde hava sıcaklıkları eksi 26 dereceye kadar düşüyor. Gördüğü manzara karşısında şaşırmadan edemeyen Ardahanlılar ise havanın ısınmasıyla birlikte kar ve buz kütlelerinin erimeye başladığı sokaklarda temizlik çalışması yaptı.
Kışın çetin yaşandığı illerin başında yer alan Ardahan'da etkili olan sıcak hava, kent sakinlerini şaşırttı.