AREA anketinde ezber bozan sonuçlar: Akşener birinci sıraya yükseldi
AREA Araştırma şirketi, 2022 Mayıs ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre siyasi liderler sıralamasında Meral Akşener, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.
AREA Araştırma, Mayıs 2022 anketinin sonuçlarını açıkladı. 12 ilde yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.Ankete göre siyasi liderler sıralamasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geride bıraktı.
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Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
AK Parti: 29,3
CHP: 28,0
İYİ Parti: 16,3
HDP: 11,1
MHP: 8,0
DEVA: 3,4
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İttifakların oy oranları
Cumhur İttifakı: 37,3
Millet İttifakı: 44,3
HDP: 11,1
Diğer: 7.3
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Siyasi liderlerle ilgili genel kanaatiniz nedir?
Meral Akşener: 39,4
Kemal Kılıçdaroğlu; 37,6
Tayyip Erdoğan: 37,1
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