AREA anketinde ezber bozan sonuçlar: Akşener birinci sıraya yükseldi

AREA Araştırma, Mayıs 2022 anketinin sonuçlarını açıkladı. 12 ilde yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.Ankete göre siyasi liderler sıralamasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geride bıraktı.