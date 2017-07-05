''Arı adam'' görenleri şaşırtıyor

Aynı zamanda baba mesleği olan arıcılığı çocuk yaşlardan bu yana yaptığını belirten İsa Süzer, görenleri hayrete düşüren arı toplama işini “Arıları olduğu bölgede çalışırken oğul çıkarıp kovanı terk eden bir koloni geldi. Koloninin Bey’ini aldım. Onu elimde tutunca anaarının peşinden gelen diğer tüm arılar da anaarının salgıladığı koku ile benim vücudumda toplanıyor. Koloninin tüm arıları benim vücudumda toplandıktan sonra bu koloniyi yeni bir kovana yerleştiriyoruz. Arılar soksa da bebi etkilemiyor” dedi.



