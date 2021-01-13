Arılar, iklim değişikliğine kurban gidiyor
ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin, ekosistemdeki yaşam döngüsünü sağlayan arı popülasyonun hızla yok ettiği ortaya çıktı.
NTV'nin haberine göre, ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre yaşamın döngüsünü sağlayan arılar iklim değişikliği nedeniyle büyük bir tehdit altında bulunuyor.
Penn State Üniversitesi'nden araştırmacılar, Maryland, Delaware ve Washington’da bulunan binden fazla yabani arı popülasyonuna ait 14 yıllık verileri inceledi. Sonuçlar, sıcak kışların ve uzun yaz aylarının bitki ve çiçeklerin çeşitliliğini azalttığını, bunun sonucunda da yaban arısı ölümlerinde artış meydana geldiğini gösterdi. Çalışmanın baş yazarı Profesör Christina Grozinger, yaban arıları etkileyen en kritik faktörün sıcaklık ve yağışlardaki değişiklikler olduğunu söyledi.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HABİTAT YIKIMDAN DAHA FAZLA ZARAR VERİYOR
Global Change Biology adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, iklim etkisi ile birlikte arıların bulunduğu bölgelerdeki arazi koşullarını da değerlendirdi. Ancak, arıları iklim değişikliğinin habitat yıkımından daha fazla popülasyon kaybına neden olduğu bulundu.
KISA SÜREN ILIK KIŞLAR VE AŞIRI SICAK YAZLAR GELECEKTE DAHA SIK GÖRÜLECEK
Bununla birlikte Grozinger, geleceğe yönelik iklim projeksiyonlarının Kuzey Yarım Küre’deki kışların daha kısa süreceğini gösterdiğini açıkladı.Bu durum nedeniyle ise ılık ve yağışlı bahar erken başlayacak ve yazlar aşırı sıcak geçecek.