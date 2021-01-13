Arılar, iklim değişikliğine kurban gidiyor

Penn State Üniversitesi'nden araştırmacılar, Maryland, Delaware ve Washington’da bulunan binden fazla yabani arı popülasyonuna ait 14 yıllık verileri inceledi. Sonuçlar, sıcak kışların ve uzun yaz aylarının bitki ve çiçeklerin çeşitliliğini azalttığını, bunun sonucunda da yaban arısı ölümlerinde artış meydana geldiğini gösterdi. Çalışmanın baş yazarı Profesör Christina Grozinger, yaban arıları etkileyen en kritik faktörün sıcaklık ve yağışlardaki değişiklikler olduğunu söyledi.

