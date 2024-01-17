Arıları kaçtı sanıyordu, bavulu açınca gözlerine inanamadı
Düzce'de, bahçesinde bal üretimi yapan arıcının kovandan kaçan arıları, evinin balkonunda kullanılmayan eski bavulu yuva edinerek 60 kilo petek bal yaptı.
Kaynak: DHA
Yığılca ilçesinde evinin bahçesine koyduğu 10 kovanla arıcılık yapan İlhami Yörük'ün kovanlarından birindeki arılar yaklaşık 1 yıl önce kaçtı. Yörük, arı alarak boşalan kovanı doldurdu.
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Arıcılık faaliyetine devam eden Yörük, önceki gün evinin balkonunda bulunan eski eşyaları düzenlediği sırada, kullanılmayan eski bir bavulun ağır olduğunu fark edip, açtı.
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Yörük, 1 yıl önce kovandan kaçtığını düşündüğü arıların bavula girdiğini ve bal yaptıklarını gördü.
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Kaçtığını sandığı arıların 60 kilo bal yaptığını ifade eden İlhami Yörük, “Bundan 1 yıl önce arılarım kayboldu. Kovan terk yapmışlardı. 1 yıl sonra balkona koyduğumuz valize bal yaptıklarını gördük. Çok güzel bal yapmışlar. Çok mutlu oldum, memnunuz” dedi.
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