Arıları kaçtı sanıyordu, bavulu açınca gözlerine inanamadı

Kaçtığını sandığı arıların 60 kilo bal yaptığını ifade eden İlhami Yörük, “Bundan 1 yıl önce arılarım kayboldu. Kovan terk yapmışlardı. 1 yıl sonra balkona koyduğumuz valize bal yaptıklarını gördük. Çok güzel bal yapmışlar. Çok mutlu oldum, memnunuz” dedi.