Arkadaşına piknik tüpüyle böyle vurdu! Dehşet anları kamerada

Bu sırada M.B., iş yerini kilitlemek için arkasını dönen P.'nin başına, yerde bulduğu piknik tüpüyle vurdu. P., kanlar içinde yere yığıldı. M.B. ise yerde yatan P'nin başını tekmeledi. Başından aldığı darbelerle ağır yaralanan Göksel P., çevredekiler tarafından evine götürüldü. M.B. ise olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.