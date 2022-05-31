Arkadaşına piknik tüpüyle böyle vurdu! Dehşet anları kamerada
Edirne'nin Keşan ilçesinde M.B., tartıştığı arkadaşını başına piknik tüpüyle vurarak ağır yaraladı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de meydana geldi. Göksel P., iş yerini kapatacağı sırada yanına arkadaşı M.B. geldi. P. ile M.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Göksel P., M.B.'yi iş yerinin dışına çıkardı.
Bu sırada M.B., iş yerini kilitlemek için arkasını dönen P.'nin başına, yerde bulduğu piknik tüpüyle vurdu. P., kanlar içinde yere yığıldı. M.B. ise yerde yatan P'nin başını tekmeledi. Başından aldığı darbelerle ağır yaralanan Göksel P., çevredekiler tarafından evine götürüldü. M.B. ise olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
M.B., bir süre sonra Göksel P.'nin evinin önüne gelip, sözlü tacize devam etti. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na durumu bildiren ve bir süre sonra da evinde fenalaşan P., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
P.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. M.B. ise jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)