Arkadaşının karnındaki bebeği çalmıştı! Vahşetin detayları kan dondurdu

ÖLDÜRDÜĞÜ GÜN YAPTIĞI ARAMA DİKKAT ÇEKTİ

Simmons-Hancock öldürüldüğü gün internetten 35 haftalık prematüre bir bebeğin fiziki muayenesiyle ilgili araştırma yapan Parker'ın avukatı internet aramalarının cinayetin işlendiğine dair kanıt olamayacağını belirterek, "Araştırmaların neden yapıldığını bilmiyorsunuz elinizde sadece teoriler var" dedi.

"ÜST DÜZEY BİR OYUNCULUK" SAHTE HAMİLELİĞİ İÇİN PARTİ BİLE DÜZENLEMİŞ

Savcı Kelley Crisp, 29 yaşındaki Parker'ın daha önce geçirdiği bir ameliyat nedeni ile çocuk sahibi olamadığını ve erkek arkadaşına bir Bebek veremediği için onu kaybetmekten korktuğunu anlattı.

Kendini tam 10 ay boyunca hamile gibi gösteren kadının hamile kıyafetleri giydiği, sahte ultrasonlar yaptığı hatta bebeğinin cinsiyetinin açıklanacağı bir parti bile düzenlediği ortaya çıkarken Savcı Crisp Parker'ın davranışlarını 'üst düzey bir oyunculuk' olarak değerlendirdi.