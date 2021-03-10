Arkadaşları 'Meryem Ana' diyor! ''Cinsel ilişkiye girmeden hamile kaldım''

28 yaşında olan Nicole, "Bir tampon koymak bile benim için ızdırap bu yüzden seks benim için söz konusu bile değil. Sorunumu öğrenene kadar vajinismus adının bile ne anlama geldiğini bilmiyordum. Doktorlar vajinamın "Aşırı derecede gergin" olduğunu söyledi. Bunu tarif etmemin tek yolu, sanki bir tuğlanın duvara çarpması gibiydi" diye tanımlıyor.