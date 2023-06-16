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Arkeologlar 3 bin yıllık mumya buldu

Güney Amerika ülkesi Peru'da yapılan arkeolojik kazılarda, 3 bin yıldan eski olduğu tahmin edilen bir mumya gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeologlar 3 bin yıllık mumya buldu - Resim: 1

Başkent Lima'ya bağlı Rimac vadisindeki arkeolojik alanda devam eden kazılar sırasında, 3 bin yılı aşkın geçmişe sahip olduğu düşünülen mumya keşfedildi.

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Arkeologlar 3 bin yıllık mumya buldu - Resim: 2

Rimac Belediye Başkanı Nestor de La Rosa açıklamasında, mumyanın bölgenin tarihi ve geleneğinin korunması amacıyla kurulan "Huaca La Florida" araştırma programı sayesinde ortaya çıkarıldığını bildirdi.

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Arkeologlar 3 bin yıllık mumya buldu - Resim: 3

San Marcos Mayor Ulusal Üniversitesi arkeoloji öğrencilerinin, mumyayı yerli pamuktan yapılmış bir cenaze bohçasına sarılı halde bulduğu ifade edildi.

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Arkeologlar 3 bin yıllık mumya buldu - Resim: 4

Kazı yapılan alanın mezarlık bölgesi olduğu, etrafta şişeler, gerdanlık leğenleri, mısır, deniz kabukları, kabuklu deniz ürünleri ile koka yapraklarının tespit edildiği kaydedildi.

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