Arkeologlar 3 bin yıllık mumya buldu
Güney Amerika ülkesi Peru'da yapılan arkeolojik kazılarda, 3 bin yıldan eski olduğu tahmin edilen bir mumya gün yüzüne çıkarıldı.
Başkent Lima'ya bağlı Rimac vadisindeki arkeolojik alanda devam eden kazılar sırasında, 3 bin yılı aşkın geçmişe sahip olduğu düşünülen mumya keşfedildi.
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Rimac Belediye Başkanı Nestor de La Rosa açıklamasında, mumyanın bölgenin tarihi ve geleneğinin korunması amacıyla kurulan "Huaca La Florida" araştırma programı sayesinde ortaya çıkarıldığını bildirdi.
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San Marcos Mayor Ulusal Üniversitesi arkeoloji öğrencilerinin, mumyayı yerli pamuktan yapılmış bir cenaze bohçasına sarılı halde bulduğu ifade edildi.
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Kazı yapılan alanın mezarlık bölgesi olduğu, etrafta şişeler, gerdanlık leğenleri, mısır, deniz kabukları, kabuklu deniz ürünleri ile koka yapraklarının tespit edildiği kaydedildi.
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