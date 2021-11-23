Arkeologlar bile ne olduğunu açıklayamadı! İşte en ilginç keşifler
Tarihi gün yüzüne çıkarmak için çalışan arkeologlar bazen sıradan bir sikke, bazen de paha biçilemeyen hazineler keşfeder. Ancak nadir durumlarda anlam veremedikleri figür ve eşyalarla karşılaşırlar. İşte onlardan bazıları...
Nazca Çizgileri
Güney Peru'daki Nazca Çölü'nde bazı canlı biçimlerini ya da çeşitli geometrik biçimleri betimler tarzda yere çizilmiş, bazıları kilometrelerce uzunlukta olan çizgiler bulundu. Yerden asla tahmin edilemeyen bu çizgilerin kazındığı zemin demiroksitin gri rengini kazandırdığı çakıllarla kaplı.
Düz çizgi, üçgen, sarmal, kuş, maymun, köpek, örümcek, çiçek vb biçimler çok büyük olduğu için yerden bakıldığında anlaşılmaz, ancak çok yüksekten bakıldığında görülebilir. Bu yüzden bazılarının biçimleri uydu fotoğraflarında daha belirgin görünmektedir.
İlk Nazca çizgisi 1926'da keşfedilmiştir. Bunları kimin, ne zaman çizdiği bilinmemekle birlikte, 12. yüzyıldaki İnka uygarlığından eski olduklarına kesin gözüyle bakılıyor.
Bazılarının takvim ya da gökbilimle ilişkili olduğu, bazılarının ise doğa ayinlerinin bir parçası olarak yapıldığı sanılmaktaysa da, ne amaçla yapıldıkları hakkında kesin bir veri elde edilememiştir.