Arkeologlar tavlanın atasını buldu: 4 bin yıllık masa oyunu
Umman'ın kuzeyinde yer alan Qumayrah Vadisi'nde arkeologlar, 4 bin yıllık bir oyunu gün yüzüne çıkardı. Tavla oyununun atası olarak kabul edilen eserin Bronz Çağı'ndan kalma olduğu belirtildi.
Umman çöllerinde çalışan arkeologlar, bir Bronz Çağı yerleşiminde 4 bin yıllık bir masa oyunu buldu. Aralık ayında tamamlanan Qumayrah Vadisi'ndeki Ayn Bani Sa'dah çevresindeki kazılar, Varşova Üniversitesi ve Umman'ın Miras ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüldü.
Bununla birlikte, bir odanın kalıntıları içinde gömülü bulunan oyun tahtası, her biri merkezi bir girintiye sahip en az on üç işaretli kareden oluşuyor.
BENZERLERİ ORTA DOĞU'DA ORTAYA ÇIKARILMIŞTI
Arkeolog Piotr Bieliński, "Bu tür eserler nadirdir, ancak benzerleri Hindistan'dan Mezopotamya ve Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bölgelerde bulundu" dedi.
EN YAKIN MODERN KARŞILIĞI TAVLA
Ayrıca, araştırmacılar, oyunun kuralları tam olarak bilinmese de, gnümüzde British Museum'da sergilenen "Kraliyet Ur" oyununa benzerlik gösterdiğini ve en yakın modern karşılığının tavla olduğunu söyledi.