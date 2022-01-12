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Arkeologlar tavlanın atasını buldu: 4 bin yıllık masa oyunu

Umman'ın kuzeyinde yer alan Qumayrah Vadisi'nde arkeologlar, 4 bin yıllık bir oyunu gün yüzüne çıkardı. Tavla oyununun atası olarak kabul edilen eserin Bronz Çağı'ndan kalma olduğu belirtildi.

Arkeologlar tavlanın atasını buldu: 4 bin yıllık masa oyunu - Resim: 1

Umman çöllerinde çalışan arkeologlar, bir Bronz Çağı yerleşiminde 4 bin yıllık bir masa oyunu buldu. Aralık ayında tamamlanan Qumayrah Vadisi'ndeki Ayn Bani Sa'dah çevresindeki kazılar, Varşova Üniversitesi ve Umman'ın Miras ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüldü.

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Arkeologlar tavlanın atasını buldu: 4 bin yıllık masa oyunu - Resim: 2

Bununla birlikte, bir odanın kalıntıları içinde gömülü bulunan oyun tahtası, her biri merkezi bir girintiye sahip en az on üç işaretli kareden oluşuyor. 

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Arkeologlar tavlanın atasını buldu: 4 bin yıllık masa oyunu - Resim: 3

BENZERLERİ ORTA DOĞU'DA ORTAYA ÇIKARILMIŞTI

Arkeolog Piotr Bieliński, "Bu tür eserler nadirdir, ancak benzerleri Hindistan'dan Mezopotamya ve Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bölgelerde bulundu" dedi.

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Arkeologlar tavlanın atasını buldu: 4 bin yıllık masa oyunu - Resim: 4

EN YAKIN MODERN KARŞILIĞI TAVLA


Ayrıca, araştırmacılar, oyunun kuralları tam olarak bilinmese de, gnümüzde British Museum'da sergilenen "Kraliyet Ur" oyununa benzerlik gösterdiğini ve en yakın modern karşılığının tavla olduğunu söyledi.

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