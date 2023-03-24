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  4. Armağan Çağlayan sordu Esra Ezmeci yanıtladı; herkesin ağzı açık kaldı

Armağan Çağlayan sordu Esra Ezmeci yanıtladı; herkesin ağzı açık kaldı

Adı "sosyal medyanın Haydar Dümeni"ne çıkan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci Armağan Çağlayan'ın "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız filan..." sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Armağan Çağlayan sordu Esra Ezmeci yanıtladı; herkesin ağzı açık kaldı - Resim: 1

Sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorduğu "cinsellikle" ilgili sorulara verdiği yanıtlarla gündemden düşmeyen Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci Armağan Çağlayan'ın programında "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız filan" sorusuna verdiği yanıtla yeniden gündemde.

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Armağan Çağlayan sordu Esra Ezmeci yanıtladı; herkesin ağzı açık kaldı - Resim: 2

Gör Beni serisinin bu haftaki bölümünde Armağan Çağlayan'a uzun süredir sosyal medyada gelen cinsellik itiraflarını yorumlayarak yanıtlayan Esra Ezmeci konuk oldu. 

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Armağan Çağlayan sordu Esra Ezmeci yanıtladı; herkesin ağzı açık kaldı - Resim: 3

Enerji inancıyla psikoloji bilimini birleştirdiğini belirten Ezmeci, sosyal medyada psikologluk yapmak zorunda hissetmediğini dile getirdi.

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Armağan Çağlayan sordu Esra Ezmeci yanıtladı; herkesin ağzı açık kaldı - Resim: 4

Esra Ezmeci "Ben soru-cevapla çok duyuldum, sormaktan çekinilen soruları cevapladığım için çok duyuldum. Beni diğer psikologlar çok sevmiyorlar eleştiriyorlar" dedi.

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