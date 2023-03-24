Armağan Çağlayan sordu Esra Ezmeci yanıtladı; herkesin ağzı açık kaldı
Adı "sosyal medyanın Haydar Dümeni"ne çıkan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci Armağan Çağlayan'ın "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız filan..." sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
Sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorduğu "cinsellikle" ilgili sorulara verdiği yanıtlarla gündemden düşmeyen Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci Armağan Çağlayan'ın programında "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız filan" sorusuna verdiği yanıtla yeniden gündemde.
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Gör Beni serisinin bu haftaki bölümünde Armağan Çağlayan'a uzun süredir sosyal medyada gelen cinsellik itiraflarını yorumlayarak yanıtlayan Esra Ezmeci konuk oldu.
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Enerji inancıyla psikoloji bilimini birleştirdiğini belirten Ezmeci, sosyal medyada psikologluk yapmak zorunda hissetmediğini dile getirdi.
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Esra Ezmeci "Ben soru-cevapla çok duyuldum, sormaktan çekinilen soruları cevapladığım için çok duyuldum. Beni diğer psikologlar çok sevmiyorlar eleştiriyorlar" dedi.
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