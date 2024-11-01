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Artvin-Rize yolunda heyelan: Metrelerce kuyruk oluştu

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Rize-Artvin karayolu ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: İHA
Artvin-Rize yolunda heyelan: Metrelerce kuyruk oluştu - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Arhavi ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlar sonrası toprağın gevşemesiyle kopan kaya parçaları ve toprak, Rize-Artvin karayolunun bir bölümünü kapladı. 

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Artvin-Rize yolunda heyelan: Metrelerce kuyruk oluştu - Resim: 2

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen Arhavi Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. 

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Artvin-Rize yolunda heyelan: Metrelerce kuyruk oluştu - Resim: 3

Heyelan nedeniyle araçlar uzun süre yolda beklemek zorunda kalırken, bölgede trafik yoğunluğu arttı. 

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Artvin-Rize yolunda heyelan: Metrelerce kuyruk oluştu - Resim: 4

Güvenlik önlemleri alarak çalışma başlatan ekiplerin kaya ve toprak yığınlarını temizlemesinin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

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