Artvin-Rize yolunda heyelan: Metrelerce kuyruk oluştu
Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Rize-Artvin karayolu ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: İHA
Olay, akşam saatlerinde Arhavi ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlar sonrası toprağın gevşemesiyle kopan kaya parçaları ve toprak, Rize-Artvin karayolunun bir bölümünü kapladı.
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Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen Arhavi Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
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Heyelan nedeniyle araçlar uzun süre yolda beklemek zorunda kalırken, bölgede trafik yoğunluğu arttı.
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Güvenlik önlemleri alarak çalışma başlatan ekiplerin kaya ve toprak yığınlarını temizlemesinin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
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