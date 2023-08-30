Artvin'de heyelan: 8 köy yolu ulaşıma kapandı
Artvin'de etkili olan sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Heyelan nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kente dün etkili olan sağanak, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Hatila Vadisi Milli Parkı cam teras çevresinden geçen içme suyu borusu heyelan sonucu patladı.
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Vadi bölgesinde merkeze bağlı bazı köylerde, heyelan nedeniyle yamaçtan kopan taş ve kayalar aktığı kara yolunu ulaşıma kapattı.
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Patlayan su borusunu onaran İl Özel İdare, Orman İşletme, Belediye ve DSİ ekipleri, kapalı 8 köy yolunun ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. (DHA)
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