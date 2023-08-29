Artvin’de heyelan! Korku dolu anlar kamerada

İHA'nın haberine göre heyelan nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kısa süre içerisinde ekipler bölgeye gitti. Yapılan çalışma sonrası karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Heyelan anı ise bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.